PRIMO CIAK SUL GRAN SASSO PER IL KOLOSSAL SULLA FERRARI

E' la produzione cinematografica internazionale più grande che abbia lavorato nella zona del Gran Sasso, negli ultimi 20 anni. Parliamo della Mille Miglia del 1957, vinta dalla Ferrari, ma segnata dall'uscita di strada, vicino a Guidizzolo, con la morte di De Portago e nove spettatori. Da ieri sono iniziate le registrazioni del film sul pianoro di Montecristo, nel cuore del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, il quartier generale del set del film Ferrari. Ad arrivare nell'Aquilano sono stati circa 480 addetti ai lavori, tra operatori tecnici, stuntmen, costumisti, sceneggiatori, comparse e attori, 30 mezzi tecnici, macchine d'epoca e van.

Dopo le riprese ieri a Campo Imperatore, le telecamere dovrebbero arrivare oggi a Santo Stefano di Sessanio dove peraltro stanno alloggiando le star holliwoodiane.Si registra ormai già da qualche giorno, inoltre, il pienone in tutti gli alberghi e b&b dell'Aquila e dei comuni limitrofi, Teramo compreso. Il film, dal cast stellare, vede tra i protagonisti Patrick Dempsey, il dottor Stranamore del medical drama Grey's Anatomy, Adam Driver e Penelope Cruz. Mann è arrivato domenica pomeriggio in elicottero sul Gran Sasso. Blindatissime l'area dove si svolgono le registrazioni del film. Tanti i curiosi che battono la zona in cerca di una foto o di un autografo.