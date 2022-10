SINDACO FINISCE PER OTTO ANNI SOTTO PROCESSO E VIENE SOSPESO PER UN PECULATO DA 150 EURO... CHE NON ESISTEVA



Otto anni di processo e una sospensione dalle funzioni di Sindaco, per un peculato da 150 euro, che non c'era. Il sindaco di Avezzano, Giovanni di Pangrazio. è stato assolto con formula piena dalla Corte d'Appello dell'Aquila perché il fatto non sussiste. Il sindaco era stato sospeso dall'incarico di primo cittadino nel luglio 2021 a causa della legge Severino che prevede la sospensione dalla funzione amministrativa con una semplice condanna di primo grado. Il sindaco, eletto nell'ottobre del 2020 a capo di una coalizione civica con pezzi di centrosinistra e centrodestra, era stato condannato per peculato per l'utilizzo dell'auto di servizio della Provincia dell'Aquila per fini personali e non istituzionali: i fatti risalgono al 2014, quando Di Pangrazio era direttore generale dell'ente provinciale. Al sindaco è stata contestata una spesa di circa 150 euro. La Procura di L'Aquila aveva in particolare modo contestato un viaggio da Avezzano a Roma. Laconico il commento di Di Pangrazio alla lettura della sentenza: "È finito un incubo durato dieci anni, sono molto provato". Ora per il reintegro si attende il provvedimento di revoca della sospensione da parte del prefetto.