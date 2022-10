PREVISIONI DEL TEMPO PER MERCOLEDI 26 OTTOBRE 2022, TEMPERATURE ANCORA PIACEVOLI



Cari amici ci Certastampa.it buon martedì, ecco a voi il consueto bollettino con le previsioni del tempo relative alla giornata di mercoledì 26 ottobre.

Continua, come ho già annunciato ieri, la fase stabilizzante del promontorio altopressorio subtropicale sul nostro paese, tuttavia le masse d'aria provenienti da SW creano i presupposti per nuvolosità irregolare stratiforme un po' su tutte le regioni, alternate a schiarire nelle ore centrali del giorno, durante la notte e primo mattino foschie dense e banchi di nebbia si formeranno in pianura e nelle conche.

Sulle nostre zone del medio versante adriatico, al mattino foschie e banchi di nebbia si presenteranno nelle zone pianeggianti, nel corso della giornata il sole si farà strada anche se non mancheranno delle stratificazioni.

Il campo termico delle nostre pianure fra teramano e pescarese rimarranno più o meno invariate con le minime che oscilleranno fra 13/14°C mentre i valori massimi saranno compresi sui 23/24°C, la ventilazione al mattino spirerà da SW, con tendenza a ruotare da NE sul litorale abruzzese.

Vi do appuntamento a domani con il consueto bollettino previsionale.



Previsione a cura Fabrizio Di Sabatino

Tecnico Meteorologo

Certificato Dekra