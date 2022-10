WHATSAPP CROLLATO, NON SI MANDANO E NON SI RICEVONO MESSAGGI, E LA RETE SI SCATENA SU ZUCKERBERG

Whatsapp è andato totalmente in down dalle 9 di questa mattina. Attraverso l'app non possono mandare nè ricevere messaggi e intanto il web si scatena, specie sul "concorrente Twitte tanto che c'è chi si è divertito a creare un fotomontaggio con Zuckerberg alle prese con grovigli di cavi per cercare di aggiustare il danno. L'app, infatti, lanciata nel febbraio del 2009 da due ex dipendenti di Yahoo, Brian Acton e Jan Koum e che ha cambiato il modo in cui le persone comunicano via cellulare. fa parte del gruppo Meta, azienda statunitense che controlla anche i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, così come Messenger, dal 19 febbraio 2014.