VIDEO/ LA FONDAZIONE TERCAS LOTTA PER UNA MAGGIORE DIGNITA' DELLE DONNE

La Fondazione Tercas entra nel carcere per portare anche più dignità alle donne. C'è un mondo di ragazze che non puo' uscire di casa perchè non ha la possibilità di comperare assorbenti, in Canada per esempio il problema è stato risolto diventando l'acquisto presidio sanitario. Entro i 17 anni si prende conoscenza della femminilità tramite lo sviluppo ormonale. Occorre superare questo problema culturale che lega le donne ad una determinata area di sapere e di agire, la parità deve diventare qualcosa di concreto.

ASCOLTA TIZIANA DI SANTE QUI