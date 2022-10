PEPE: «LITIGI NEL CENTRODESTRA BLOCCANO I PREMI COVID AI LAVORATORI DELL'IZS»

Non ha dubbi il Consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe: “Sono ancora litigi e scontri interni al centro destra, soprattutto tra Fratelli d'Italia e Lega, a prevalere nelle decisioni della maggioranza regionale. In quinta Commissione la Risoluzione a mia firma, che consente di erogare ai lavoratori dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo la premialità legata alle attività svolte nella fase dell’emergenza Covid, è stata approvata con voto unanime dei presenti. Oggi i Sindacati sono stati costretti a sollecitare un incontro con il Presidente Marsilio per chiarire la posizione della Regione su questa vicenda. A questo punto è chiaro che l’Assessore Verì agisca senza neppure ascoltare la sua maggioranza che, con chiarezza, ha accolto la mia Risoluzione nella Commissione presieduta da Quaglieri”.

“È inaccettabile” conclude Pepe, “che i lavoratori paghino il conto di una litigiosità del centro destra che nulla ha a che fare con gli interessi dei cittadini e con il bene dell’Abruzzo. L’ultimo incontro con i sindacati c’è stato a fine luglio. A distanza di 3 mesi nulla è stato fatto per tutelare un diritto di chi ha lavorato con professionalità, impegno e dedizione durante la pandemia”.