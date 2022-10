VIDEO/ IN DUE ANNI SARA' RADDOPPIATO IL POTABILIZZATORE DI MONTORIO...SERVIRA' TUTTA LA COSTA E IL PESCARESE

«Ci sarà una implementazione importante del potabilizzatore di Montorio al Vomano. Una notizia importante per l'Abruzzo e per la provincia di Teramo. In due anni avremo l'opera». Lo ha ribadito il presidente della Ruzzo Reti Alessia Cognitti. Ieri c'è stata anche la conferenza stampa in Regione con il presidente Marsilio e l'assessore Imprudente per magnificare questo importante risultato che vede un impegno di spesa di 55 milioni di euro per raddoppiare il potabilizzatore di Montorio. Ne usufruirà anche il pescarse, tramite la costa teramana.

ASCOLTA QUI ALESSIA COGNITTI PRESIDENTE RUZZO RETI