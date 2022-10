HALLOWEEN AL CASTELLO DELLA MONICA: IL 31 OTTOBRE DALLE 17 ALLE 20

“Halloween al Castello”: un pomeriggio dedicato ai più piccoli, tra giochi e attività didattiche nella splendida cornice del Castello Della Monica.

E’ l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione “I ragazzi di corso San Giorgio, per il 31 ottobre, quando il Castello ospiterà grandi e piccini, dalle 17:00 alle 20:00, con tutta una serie di attività dedicate ai più piccoli a cura degli operatori del Polo museale della città di Teramo.

Non mancheranno, per l’occasione, anche un momento “magico”, grazie alla partecipazione all’evento del “Mago Popetti”, e l’animazione musicale a cura di Farearte.