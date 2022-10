COLLEPIANO SPROFONDA TRA LE BUCHE, CITTADINI ESASPERATI CHIAMANO IL COMUNE CHE NON RISPONDE

A quanto pare nessuno raccoglie l'invito dei residenti di sistemare le voragini sull'asfalto che si incontra dalla rotonda che porta poi a Cavuccio, Contrada Malle, Collepiano. L'Amministrazione comunale par essere sorda ed anche l'assessore Di Bonaventura, ci riferisce un residente, non risponde più al telefono. Loro, pero', i cittadini devono percorrere tutti i giorni e più volte al giorno quelle strade che riportano a casa con i disagi che potete immaginare. Le buche che erano già profonde ora hanno raggiunto quota 12 centimetri e peggioreranno se nessuno, come pare, interviene. Si spera in un intervento del Comune e soprattutto nel varo del piano asfalti per altre zone che non siano limitate solo a qualche frazione "amica".

La situazione è stata immortalata come potete vedere qui sotto: