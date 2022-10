VIDEO / PIACE AI TERAMANI LA “TERAMO AL LOUVRE”, PUBBLICO NUMEROSO E INTERESSATO… ASSESSORE DI PASSAGGIO

Pomeriggio da posti in piedi all’Ipogeo, per la conferenza “Al Louvre,Teramo! Fra le collezioni del museo simbolo dell’identità europea”, interessante incontro che ha visto la partecipazione di Françoise Barbe, curatrice del Museo parigino, e del teramano Fernando Filipponi, ricercatore al département des Objets d’art del Museo del Louvre. Filipponi, che il Comune ha scelto per un più ampio progetto di valorizzazione, e là Barbe hanno raccontato quanta Teramo (e soprattutto quanta maiolica di Castelli) c’è al museo francese, e quali fossero le relazioni tra Castelli stessa e la Francia, tra il ‘500 e l’800. Pubblico numeroso e interessato, nel quale spiccava la non presenza dell'assessore alla Cultura, notato di passaggio per una sosta di appena cinque minuti scarsi.

