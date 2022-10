UN SET CINEMATOGRAFICO SUL GRAN SASSO DA FAR INVIDIA A HOLLYWOOD

Alcuni scatti dell’imponente set allestito sul Gran Sasso per raccontare la Mille miglia del 1957, quando iniziò il sogno Ferrari, ma soprattutto la vita di Enzo. Posta alcune foto del set in corso sul Gran Sasso, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Uno dei più grandi set mai visti in Abruzzo negli ultimi anni da far invidia a molti.

«Anche la nostra terra è un sogno per il pluripremiato regista Michael Mann che l’ha scelta per una due-giorni hollywoodiana e le scene finali del suo ultimo film: 50 tra mezzi e automezzi, 480 persone in troupe, alberghi pieni, e Patrick Dempsey in azione.

Del resto, difficile trovare strade di montagna più suggestive.