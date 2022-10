CHE TEMPO FA?/ OTTOBRE SI CONCLUDERÀ SOTTO DOMINIO ANTICICLONICO, CON TEMPERATURE DI DIVERSI GRADI SOPRA LE MEDIE

Buongiorno cari amici di "Che tempo fa?" non ci sono oramai più dubbi per come si andrà a concludere il mese in corso, continueremo infatti ad essere protetti da una cupola di alta pressione di estrazione continentale proveniente dal Nord Africa, figlia della ciclogenesi che da molti giorni staziona nel medio atlantico.

Ne deriveranno quindi conseguenze meteorologiche stabili, siccitose e con termiche molto sopra le medie del periodo, siamo altrettanto curiosi fra qualche giorno di poter osservare dettagliatamente le anomalie climatiche del mese che si appressa a concludersi e che è risultato particolarmente caldo e molto secco, assumendo connotati estivi e poco autunnali al seguito.

Anche novembre esordirà con lo stesso impianto barico attuale, ma la tendenza a lunghissimo termine, sembrerebbe dirigersi verso un nuovo assetto configurativo, infatti entro fine prima decade, il bacino del mediterraneo potrebbe subire l'attacco di una discesa fredda polare marittima, grazie alla spinta esercitata dall'alta pressione delle Azzorre in risalita verso le zone polari.

Ne deriverebbe un cambio generale delle condizioni del tempo, con il ritorno delle piogge e delle nevicate in montagna e temperature sotto le medie del periodo, come si evince nella seconda mappa allegata relativa alle anomalie termiche su base trentennale previste entro la fine della prima decade novembrina.

Naturalmente questa tendenza dovrà essere sostenuta e confermata dai modelli di previsione nei prossimi giorni e li capiremo se ciò sarà realtà o una semplice parvenza, lo scopriremo assieme con le prossime tendenze che staremo qui ad illustrarvi nei prossimi giorni.

Concludendo andando nel dettaglio, nei prossimi giorni sulle nostre zone del medio versante adriatico avremo tempo stabile e soleggiato con nebbie nelle ore notturne e temperature massime in pianura dell'ordine di 22/23°C, per il momento è tutto e vi do appuntamento a più tardi con le previsioni di domani a cura di Mirko Di Gregorio.

Tendenza a cura di Fabrizio Di Sabatino

Tecnico Meteorologo

Certificato Dekra