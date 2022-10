UNIVERSITÀ / È CHRISTIAN CORSI IL PRIMO DIRETTORE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

È il professor Christian Corsi, il primo Direttore del neo Dipartimento di Scienze della Comunicazione. L’Unite infatti ha riconvertito la propria organizzazione in dipartimenti, che sostituiscono quella in Facoltà. Il Professor Corsi, già preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, è da oggi direttore del Dipartimento, nel segno di una continuità che apre però le porte ad una più ampia possibilità di azione. “Sento la grande responsabilità di questo ruolo istituzionale a cui dedicherò le mie migliori energie. Ringrazio tutti per la grande fiducia e in particolare modo i miei studenti che ogni giorno mi motivano a migliorare e a fissare obiettivi sempre più ambiziosi ed importanti - ha commentato il neo direttore - a partire da oggi iniziamo a scrivere con determinazione il nostro futuro, con l’obiettivo di pianificare progettualità strategiche ed interventi migliorativi delle nostre attività di Ricerca, di Didattica e di Terza missione. Ripartiremo dai nostri punti di forza per costruire un Dipartimento inclusivo, equo e competitivo”. Un incarico, quello di Direttore di dipartimento, che va oltre i confini dell’Università: “Sento fortemente la responsabilità di guidare tutti noi verso processi e modelli innovativi, digitalizzati e moderni, cogliendo tutte le potenziali opportunità di crescita. Il Dipartimento lavorerà in stretta sinergia con l’Ateneo, divenendo attore fondamentale nello sviluppo della nostra Città e di tutto il territorio - annuncia infatti Corsi - la storia del Dipartimento di Scienze della Comunicazione la scriveremo tutti insieme, nessuno escluso, perché noi siamo una comunità e nessuno rimarrà indietro". ChristianCorsi haottenuto 37preferenzesu40votantitradocenti, personaleamministrativoestudenti.Treleschedebianche. Corsi è professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo dove insegna Comunicazione d’impresa ed Economia e gestione delle imprese. Preside dal 2019 alla guida della omonima Facoltà, è coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in Economic and social sciences.

Ha insegnato all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”è stato coordinatore del Corso di laurea magistrale in lingua inglese Economics and communication for management andinnovation in partenariato con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. È stato prorettore all’Orientamento in entrata, al Placement e al Welfare studentesco dal 2014 al 2018. È responsabile scientifico di diversi progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, tra cui quello denominato Elementi e dinamiche evolutive di crescita degli spin-off universitari. Approcci d’analisi multilivello e transnazionali svolto in collaborazione con l’Università della Coruña e l’Università di Santiago de Compostela. È componente dell’Editorial Board di riviste scientifiche internazionali, tra le quali l’International Journal of Business Environment, il Journal of Business Economics and Management, l’International Journal of Business Competition and Growth e Management Control. Ha pubblicato numerosi articoli e monografie scientifiche coneditori nazionali e internazionali sul trasferimento tecnologicouniversitario, sugli spin-off universitari e accademici, sulle performance economicofinanziarie, innovative e sociali, nonché sulle dinamiche di corporate governance, di startup e collegate imprese ad alto contenuto tecnologico e conoscitivo, di PMI e di modelli aziendali orientati alla sostenibilità. Tra le diverse pubblicazioni si ricordano: Unmasking Intellectual Capital from gender and nationality diversity in University Spin-Offs boards. A study on nonlinear effects upon firm innovation (2022); Monopolistic professional closure, family credentials and examination procedures in the Venetian College of Accountants (16th-17th century) (2020); Influence of the regional entrepreneurial ecosystem and its knowledge spillovers in developing successful university spin-offs (2020); Hightechentrepreneurial firms’ innovation in different institutional settings. Do venture capital and private equityj have complementary orsubstitute effects? (2019); The role of venture capitalist toenhance the growth of Spanish and Italian university spin-offs(2018); A quality evaluation approach to disclosing third mission activities and intellectual capital in Italian universities (2018); Improving the external financing in independent high-tech SMEs. Does the foreign ownership matter? (2017).