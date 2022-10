IL COMUNE ANNUNCIA:"300 MILA EURO PER RIPORTARE ALLA NORMALITA' LO STATO DELLE STRADE

Grazie alla disponibilità di 300mila euro, finanziati dalla regione Abruzzo, e ottenuti dall'amministrazione comunale, il Comune di Teramo interverrà al più presto per riportare a normalità le condizioni della strada di Collepiano, in particolare per quanto riguarda la rotonda che porta a Cavuccio e Contrada Malle.

Adesso il Comune attiverà i competenti uffici, con l'obiettivo di dare una risposta celere alle sollecitazioni pervenute dai residenti.