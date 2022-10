VENTENNE, DROGATO, GUIDA COME UN PAZZO: MINACCIA DI MORTE UN POLIZIOTTO; QUANDO LO FERMANO GLI TROVANO ALTRA DROGA E UN COLTELLO

Prima si diverte a fare "bravate" e manovre pericolose con la propria autovettura, poi viene fermato da un poliziotto fuori servizio, ma si rifiutadi fornire le generalità e minacciava di morte l’Agente, dandosi poi a precipitosa fuga. Prontamente il poliziotto ha avvisato la sala operativa del 113 e una volante del Commissariato di Atri riusciva ad intercettare e bloccare l’auto in fuga, su cui viaggiava un 20enne rosetano. Nel corso delle operazioni di controllo, questi, già noto agli Agenti per i suoi trascorsi, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico ed una dose di cocaina di circa 0.6 grammi, prontamente sequestrati. Con l’ausilio di un equipaggio della Polizia Stradale di Giulianova, il giovane veniva sottoposto anche al test salivare risultando positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. E' stato denunciato in stato di libertà per minacce a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla sua identità personale e porto abusivo di armi, nonché segnalato al Prefetto di Teramo quale assuntore di sostanze stupefacenti. E gli è stata ritirata la patente di guida.