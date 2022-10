IL PROF. DI LICEO ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE E MOLESTIE CHIEDE IL GIUDIZIO IMMEDIATO.



Alla richiesta di rinvio a giudizio formulata il 20 ottobre dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo dott.ssa Greta Aloisi, il prof. di scienze, accusato di violenza sessuale e molestie consumate in danno di alcune studentesse minorenni di un liceo teramano, ha risposto tramite il suo legale avv. Vincenzo di Nanna, rinunciando all’udienza preliminare con richiesta d’esser processato tramite giudizio immediato.

Dunque, non ci sarà alcun rito alternativo e il GUP designato dott. Roberto Veneziano dovrà limitarsi a prendere atto della richiesta, senza pronunziare il rinvio a giudizio.

"È lo stesso accusato a richiedere d’esser giudicato in un pubblico dibattimento, nel corso del quale", ha reso noto il difensore Di Nanna, “le inverosimili ed improbabili accuse dovranno ora esser verificate nel contradditorio delle parti e, per valutare l’attendibilità della deposizione delle presunte vittime minorenni sarà richiesto, prima di procedere all’esame testimoniale, l’esperimento di una perizia psichiatrica. La difesa ha già conferito l’incarico di consulente al prof. Giovanni Battista Camerini di Bologna, neuropsichiatra infantile”, ha concluso l’avvocato.