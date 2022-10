VIDEO / CASO BETAFENCE, UNA NUOVA "PRESA IN GIRO, MA STAVOLTA IN INGLESE»

Il caso Betafance si arricchisce di un'altra, brutta, pagina. Il previsto incontro in videoconferenza coi vertici della Presyad, la "casa madre", che avrebbero dovuto fugare dubbi sul futuro e dare notizie sulla ripartenza dell'azienda a Tortoreto e sul destino degli oltre 100 dipendenti, si è risolto con un nulla di fatto. «Una presa in giro - hanno commentato i Sibdacati - ma stavolta in inglese».

ASCOLTA I SINDACALISTI