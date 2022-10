VIDEO / NUOVI AIUTI PER I TERAMANI IN DIFFICOLTA', ECCO IL NUOVO PIANO SOCIALE



Nuovi aiuti per le famiglie teramane in difficoltà, che sono sempre più numerose, visto che il Covid ha stravolto alcuni già precari equilibri, costringendo alcune famiglie teramane a passare da una condizione di povertà temporanea ad una vera e propria povertà strutturale, con perdita di lavoro e conseguenti risvolti sociali. Per questo il Comune, con l'0assessora Ilaria De Sanctis, ha elaborato un nuovo strumento, un nuovo Piano Socialeche nasce proprio per intercettare i nuovi bisogni e offrire potenziali risposte.

ASCOLTA L'ASSESSORE ILARIA DE SANCTIS