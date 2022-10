VIDEO / PERCHE' RESTA CHIUSO IL POLIAMBULATORIO DI CELLINO? E' PRONTO E ARREDATO, MA....



"Questi anni di pandemia hanno evidenziato con forza la necessità di sostenere e incrementare la medicina del territorio. È proprio partendo da questo assunto che il 18 Ottobre ho presentato una Interpellanza al Presidente Marsilio e all'Assessore Verì per capire i motivi della mancata messa in funzione del Poliambulatorio nel Comune di Cellino Attanasio" dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe.

Gli fa eco il Sindaco di Cellino Attanasio, Giuseppe Del Papa:” La nostra Comunità attualmente versa in una condizione di carenza dal punto di vista dell’assistenza sanitaria di base e la maggior parte dei cittadini residenti è stata costretta a scegliere il proprio medico fuori dal territorio comunale”.

“ A Cellino Attanasio, in via Taraschi, è presente una struttura, di proprietà della Asl, idonea ad ospitare un presidio sanitario che sia punto di riferimento per l’intera comunità cellinese. I due medici di famiglia che svolgono la loro attività in questo territorio hanno già manifestato la propria disponibilità a garantire un servizio continuativo nella nuova struttura. Manca solo l’attivazione del Poliambulatorio da parte della Regione” aggiunge Dino Pepe, “Questo il motivo per il quale” conclude, “ho depositato un’Interpellanza che permetta ai cittadini di avere una definitiva risposta sulle intenzioni dell’esecutivo regionale e sui tempi di messa in funzione della struttura”.