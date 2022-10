VIDEO / VANDALIZZATA LA PORTA DI SANT'ANNA, IL PARROCO: «SVEGLIAMOCI! QUESTA PIAZZA E' ABBANDONATA E SENZA CONTROLLI»

«Hanno fatto esplodere un petardo nella serratura, rischiando di provocare un danno notevole». E’ un don Antonio tranquillo, ma preoccupato, il parroco che ci racconta l’ultima “bravata” che ha colpito la chiesa di Sant’Anna, l’ennesima “ragazzata” ai danni dell’antica cattedrale e della sua piazza. Una cosa da poco, nei modi, ma gravissima nel significato. Per puro divertimento vandalico, qualcuno, probabilmente un ragazzino o un gruppo di ragazzini minorenni, ha fatto esplodere un petardo nella serratura della chiesa, con il solo fine di danneggiarla. Senza alcun motivo, se non quello di divertirsi nel danneggiamento di un bene pubblico.

«Questa piazza è abbandonata - accusa don Antonio (ASCOLTA QUI LA SUA INTERVISTA INTEGRALE) - non ci sono controlli, non c’è sicurezza, lo diciamo da anni, ma non cambia nulla, in questa piazza si radunano ragazzini di 12 o 13 anni e, lasciati totalmente liberi di fare quello che vogliono, si divertono a danneggiare… dobbiamo svegliarci e riprendere a considerare la nostra Teramo con l’amore che merita…». Don Antonio ha presentato una denuncia ai Carabinieri, contro ignoti, per quel danneggiamento e chiamato un fabbro per aggiustare tutto… per ora, la chiesa è salva. Per ora.