IL CASO / L'ISOLA "ANTI ECOLOGICA" DI VIA CAPUANI SCATENA LA PROTESTA... MA LA TEAM NON RISPONDE ALLE PEC

Se piazza Sant’Anna piange, Piazza Martiri non ride. Anzi: s’incazza anche un po’. E in particolare non ridono e s’incazzano, molto, le Generali, che a ridosso di piazza Martiri, ovvero all’inizio di via Capuani, hanno la sede del Consorzio Cf Adriatico di Banca Generali. Motivo del nervosismo? Sempre lo stesso, visto che non è la prima volta che dai computer di quegli uffici parte una mail di protesta indirizzata alla TeAm, ovvero l’isola ecologica. Che poi, viste le condizioni in cui versa, a chiamarla “ecologica” ci vuole coraggio, trattandosi di una sorta di deposito a cielo aperto di ogni genere di …immondizia. Così, è partita una nuova mail, anzi: una pec, diretta alla Teramo Ambiente. Oggetto: “Segnalazione di degrado igienico ambientale”, che potrebbe quasi già bastare, ma la spiegazione di quel degrado è un trattato di inerzia amministrativa e una denuncia, che va oltre gli uffici della TeAm, per arrivare direttamente sulla scrivania dell’assessore Martina Maranella, che quelle isole ecologiche tanto volle e che la mail la riceve in copia.

«Vogliamo lamentare il perdurare del disagio arrecato dall'isola ecologica posta davanti all'ingresso dei nostri uffici - scrivono quelli di Banca Generali - Segnaliamo un degrado igienico ambientale dovuto a rifiuti abbandonati, odori molesti, attività rumorosa nella raccolta degli stessi e sciami di insetti attirati dai rifiuti maleodoranti. Il tutto va a degradare un'area pubblica sita in prossimità di uno dei centri storici più importanti di Teramo quale Piazza Martiri. Per quanto sopra segnalato chiediamo l'immediato intervento da parte vs. per verificare lo stato di tale sito, nonché a richiedere urgentemente gli opportuni interventi di bonifica, rimozione e sanificazione quotidiana dell’area».

Era il 2 settembre.

Cinquantacinque giorni fa.

Passati inutilmente.

Così, è partito il sollecito: «Faccio seguito alla nostra precedente segnalazione per partecipare che ad oggi la situazione è invariata se non peggiorata».

Un dubbio: ma l’assessore Maranella… ce l’ha un computer per controllare la mail?