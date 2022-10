RUBA ACQUA E LUCE PER 10 ANNI, ARRESTATO

Ingegnoso il sistema totalmente abusivo di allacci che un agricoltore di 60 anni aveva messo su per rubare letteralmente corrente elettrica. Un sistema collaudato visto che...ha funzionato per dieci anni, riuscendo a garantire l'energia alla propria azienda agricola. L'agricoltore furbetto dell'elettricità, però, ora è stato scoperto ed è finito in manette. L'accusa: furto aggravato di energia. L'uomo, 60 anni, agricoltore di Lanciano con diversi precedenti, è il titolare di un'azienda agricola a Rocca San Giovanni. Il sistema di allacci abusivi escogitato dieci anni fa gli ha di fatto permesso di aggirare, in anticipo e per dieci anni, il caro bollette. Sono stati i carabinieri della stazione di Fossacesia nel corso di alcuni controlli di routine insieme all'Enel, a scoprire il furto. Secondo una prima stima, l'uomo avrebbe aggirato circa 10mila euro di pagamenti all'Enel. Non solo, i carabinieri con l'aiuto degli operatori che gestiscono la rete idrica locale, hanno scoperto anche che con la stessa tecnica il 60enne prelevava anche l'acqua per irrigare i campi e nutrire gli animali del suo allevamento. Per lui è scattato l'arresto e ora si trova ai domiciliari.