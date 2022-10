VIDEO / RSA BIVIO BELLOCCHIO, LA CGIL ALLA ASL: "INAUGURATA PER GLI ANZIANI, RICONVERTITA PER L'ALZHEIMER, CHIUSA DAL 31 OTTOBRE. MA COSA FACCIAMO DELLA SANITA'?"

"Ricordiamo l'allora direttore amministrativo oggi manager della Asl di Teramo, inaugurare accanto a Fagnano, la struttura sanitaria di Bivio Bellocchio a Giulianova. Era il 2015 e si inaugurava una struttura per gli anziani. Poi siamo arrivati al 2018 e abbiamo assistito alle dichiarazioni, mai smentite da nessuno, dell'ex sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, che annunciava la destinazione della medesima struttura a residenza per gli affetti dall'Alzheimer. Ne abbiamo sentito parlare, negli ultimi due anni, come struttura convertita per affrontare la pandemia da Covid e ora, dal 31 ottobre, assisteremo alla chiusura con l'unica certezza in tutta la vicenda: ossia, 35 operatori resteranno a casa senza lavoro". Il segretario provinciale della FP Cgil Teramo, Pancrazio Cordone, rimarca un messaggio all'indirizzo della governance attuale della Asl di Teramo e chiede di sapere esattamente, a questo punto, "che cosa significhi fare programmazione sanitaria visto gli episodi appena elencati, con una struttura inaugurata ad uno scopo, riconvertita ad altro, utilizzata in piena pandemia e ora, apprendiamo dalle dichiarazioni rese dal direttore generale ad un organo di stampa, che non si sa ancora cosa se ne farà...Noi chiediamo chiarezza per i lavoratori, questo è certo" conclude Cordone.



ASCOLTA PANCRAZIO CORDONE