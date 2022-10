I LETTORI CI SCRIVONO / «SONO LA FONTANELLA DI VIA STAZIO, AIUTATEMI...»















Cara certastampa,

ti invio una mia foto nella speranza che, dopo Vico del Pensiero (ripulito subito dopo la tua segnalazione), tu possa aiutare anche me.

Sono giorni che i bustoni e l'immondizia che vedi mi soffocano.

Ho sperato tanto nei signori venuti a pulire ieri. Ma nulla. Passano e ripassano davanti a me, ma mi ignorano.

Possibile che nessuno se ne accorga?

Allora, dato che non conosco alcun potente e non so proprio a chi rivolgermi, puoi per favore far presente anche la mia situazione e chiedere a quei signori di pulire ogni tanto anche me?

Ti abbraccio.

Firmato

La fontanella (abbandonata) di Via Stazio.