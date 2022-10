FOTO / GARA TRA MALEDUCAZIONI IN VIA DELFICO, QUELLA DEI VANDALI CHE SPACCANO LE VETRINE E QUELLA DEL COMUNE, CHE "DIMENTICA" I LAMPIONI....

La manifestazione plastica della maleducazione e rissosità vandalica dei ragazzacci teramani è nel nastro bianco e rosso che incornicia la vetrina danneggiata dell'ex bar della Biblioteca "M.Delfico", a destra dell'ingresso principale dello storico edificio. La manifestazione altrettanto plastica del disinteresse dell'Amministrazione comunale è poco più su, in quel gancio pendente di un lampione della pubblica illuminazione assente da due anni (dopo essere stato travolto e scrastrato dal muro da un camion di passaggio) e mai ripristinato, nonostante le reiterate richieste. Il tutto, con buona pace dei ragazzacci che hanno scambiato questo tratto di via Delfico in una location ad hoc per fumare, bere alcolici, scatenarsi in risse e bravate. Vi sfidiamo a transitare qui dalle 18 in poi, davvero. E vi sfidiamo a chiedere a chi lavora in Biblioteca che cosa viene ritrovato all'interno del prezioso box rosso esterno, messo lì per favorire la più semplice e pratica restituzione di libri e dvd presi in prestito: assorbenti, petardi inesplosi, monnezza. Il tratto iniziale di Via Delfico, scendendo da via Carducci, è il bronx. Il tutto, in pieno centro. Il tutto, al cospetto di uno dei luoghi simbolo della Cultura cittadina. Il tutto, favorito dall'assenza di un'illuminazione pubblica degna di questo nome. Quanto costa rimettere quel lampione? Lo chiediamo al sindaco di Teramo, che sulla Delfico si è speso a parole in varie circostanze e in decine di trasmissioni tv, e all'assessore competente. La Regione Abruzzo nei prossimi giorni provvederà, intanto, a sostituire la vetrata spaccata nell'ennesima nottata vivace dei ragazzacci vandali teramani. Gli stessi che, pochi mesi fa, hanno sfondato il portone d'ingresso e si è dovuti intervenire sostituendo almeno la serratura. Un faretto sul portone principale della Delfico e una telecamera di videosorveglianza, se arrivassero presto, sarebbero un possibile deterrente. La vetrata spaccata è quella dell'ex bar. A proposito, la gara per l'affidamento in gestione è scaduta a giugno ed è andata deserta. Ma una bella notizia arriva comunque, a nostro parere: potrebbe nascere qui la prima sezione della Biblioteca Delfico interamente dedicata ai piccoli lettori da 0 a 6 anni. Con la speranza che, crescendo, non diventino come i ragazzi che si annidano fuori dalla Delfico. Maleducati e vandali. Ma sopratutto impuniti.