VIDEO / "TERRITORIO E RADICI PER IL FUTURO": ECCO LA NOTTE BIANCA DEI LICEI ECONOMICI

Mettere al centro il territorio in cui si vive e lavoro e le radici che identificano un'intera comunità, a cominciare dalle giovane generazioni. Con questo obiettivo si è svolta, a Teramo, nella sala polifunzionale si è svolto il convegno su "Territorio e territorializzazione: alla scoperta delle nostre radici", alla presenza di decine di studenti del Liceo statale "G.Milli" di Teramo. A moderare il convegno, la dirigente scolastica Manuela Divisi al fianco, tra gli altri, del referente della Camera di Commercio Gran Sasso, Salvatore Florimbi. Tra i presenti anche la neo direttrice dell'Ufficio scolastico provinciale, la dottoressa Clara Moschella, la sindaca di Civitella Del Tronto, Cristina Di Pietro e il presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Tantissimi i giovani studenti dell'indirizzo Economico Sociale del Milli. "Non si può affrontare un futuro consapevole senza la conoscenza della storia e anche del territorio per sapere come valorizzarlo dal punto di vista economico, sociale, giuridico e culturale", ha dichiarato la dirigente Divisi. La "Notte bianca dei L.E.S" comprende tutti i Licei Economico Sociali a livello nazionale e, come riferito da alcuni studenti, "è un'iniziativa molto importante perchè cerca di promuovere temi solitamente poco trattati in Italia ma molto importanti come l'economia e la finanza".

