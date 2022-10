VIDEO / MONUMENTO AL CEPPO, DI BONAVENTURA: "TROPPE POLEMICHE, IO PER DUE ANNI CI SONO ANDATO E..."

Il presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, parlando ai ragazzi del "Milli" che hanno preso parte, ieri, alla Notte Bianca dei licei economici, ha utilizzato questa frase "Chi non ricorda non ha futuro". E allora gli abbiamo chiesto, proprio a proposito dell'importanza di ricordare, che intende fare la "sua" Provincia per ridare decoro e dignità al monumento partigiano che è proprio lì, al Centro, per questo: ricordare a tutti, cittadini di ieri e di domani, che a Bosco Martese si è scritta una pagina di Storia. Appurato che "stiamo verificando le economie per intervenire sul monumento (serviranno tra i 30 e i 40mila euro, ndr)", il presidente tiene a commentare, rammaricato, le esternazioni rese alla stampa ad esempio dall'Anpi e dal Prc all'indomani della celebrazione del 79° anniversario: "Spiace notare che, guarda caso, le polemiche per un monumento che versa in quello stato di abbandono da vent'anni, arrivino proprio nei due anni della mia presidenza. Lo trovo curioso ma ci sta, la Politica è anche questo..."

