VIDEO - TIFO VIOLENTO / VENTI DASPO DOPO GLI SCONTRI DI ROSETO E LE AGGRESSIONI A IACHINI

TIFO VIOLENTO / VENTI DASPO DOPO GLI SCONTRI DI ROSETO E LE AGGRESSIONI A IACHINI

Quattordici tifosi non potranno assistere ad alcuna manifestazione sportiva per otto anni. E altri sei, per cinque anni. Sono questi i 20 daspo decisi dal Questore di Teramo, sia per i fatti di domenica scorsa a Roseto, dopo la partita Rosetana - Città di Teramo, sia per le due aggressioni all’ex presidente del Teramo Franco Iachini, quella della sagra di Ioannella e quella dell’Enoteca. I daspo colpiscono 16 tifosi teramani e 4 rosetani, e comprendono anche i tifosi già arrestati. Uno dei tifosi è coinvolto sia nella vicenda di Iachini, sia nella vicenda di Roseto. Il questore ha voluto anche ringraziare il determinate supporto del Carabinieri.

