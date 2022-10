VIDEO / TIFO VIOLENTO / IL QUESTORE: “SE CONTINUANO, NON ESCLUDO PARTITE A PORTE CHIUSE E TRASFERTE VIETATE”

"Se dovessero continuare a verificarsi episodi di questo genere, se la parte sana del tifo non riuscirà ad isolare i teppisti, se gli ultras non riusciranno a liberarsi dei delinquenti, non escludo di poter decidere di far giocare le partite a porte chiuse o vietare le trasferte". Il questore di Teramo ribadisce a chiare lettere quando questi fenomeni di tifo violento debbano essere estirpati

ASCOLTA L'INTERVISTA