LE DONNE CONTANO ANCHE NELLA FINANZA, SOROPTIMIST INCONTRA COMUNE E BANCA D'ITALIA

Un incontro dedicato all’educazione finanziaria organizzato dal Soroptimist International, club di Teramo in collaborazione con la filiale di L’Aquila di Banca d’Italia, con il patrocinio del Comune, si è svolto nella sala Ipogeo di Teramo.

L’incontro, dal titolo LE DONNE CONTANO, ha riguardato il tema della conoscenza delle competenze economico-finanziarie di base per tutti, in specie per le donne.

L’evento si inserisce nell’ambito del Progetto Nazionale nato nel 2019 dalla sinergia e collaborazione tra Soroptimist e Banca d’Italia con l’obiettivo di promuovere tra le donne una cultura orientata ad una consapevole gestione e pianificazione delle proprie risorse economiche e ad una maggiore conoscenza finanziaria.

L’incontro è stato aperto dai saluti della Presidente del Club, Italia Calabrese, dal Sindaco di teramo, Gianguido D’Alberto, dal Direttore della filiale, Giovanni Giuseppe Ortolani e dalla Referente Nazionale del Progetto, Anna Di Russo

Le partecipanti hanno ascoltato con interesse le relazioni dei funzionari, Alessandro Tosoni, Simona Mascaro e Gennaro Antinucci che hanno affrontato temi che affrontiamo quotidianamente nella gestione economica familiare e personale, mettendo in guardia dalle truffe ed invitando a prestare la massima attenzione all’uso delle carte di debito e credito e dei pagamenti online.

L’evento è inserito nel calendario del Mese dell’Educazione Finanziaria e tutti gli incontri organizzati dai club nel mese di ottobre sono dedicati alla memoria di LAURA ZUCCARINO, Soroptimista e Direttrice della Banca d’Italia di Bergamo, scomparsa prematuramente nel corso del corrente anno.