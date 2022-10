STRISCIONE ANTI - DASPO DAVANTI AL DUOMO DI TERAMO

A poche ore dalla conferenza stampa del Questore di Teramo, davanti al Duomo, in piazza Martiri, sulla recinzione del cantiere, è stato esposto uno striscione che contesta il blitz delle forze dell’ ordine, con la successiva adozione dei daspo per otto e cinque anni, nei confronti dei tifosi accusati degli scontri di Roseto e delle aggressioni all'ex presidente Iachini. Lo striscione è firmato “15 luglio 1913” , il giorno in cui a Teramo si giocó la prima partita di calcio, un'amichevole tra due squadre di giovani teramani.