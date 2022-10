VIDEO/ NUOVI CONTROLLI DELLE FORZE DI POLIZIA IN PIAZZA MARTIRI CON I CANI ANTIDROGA, LUNEDI APRE L'HEAVEN

A distanza di una settimana esatta dall'ultima volta, è scattato il secondo controllo delle forze dell'ordine, anche ieri sera, poco prima della mezzanotte in centro: in piazza Martiri della Libertà: ai bar.

Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Locale con i cani antidroga hanno scandagliato di nuovo i tavoli e passato tra i tanti giovani e meno giovani che dopo la mezzanotte stazionavano in centro. Un controllo che ha voluto ripetere a sette giorni dal primo il Questore con il coordinamento della Prefettura. Ieri sera c'erano anche affissi due striscioni antidaspo messi per protestare contro i severi provvedimenti assunti contro una ventina di tifosi che non potranno più entrare per i prossimi anni negli stadi, che sono poi stati rimossi (guarda qui sotto, l'altro era all'Itis, altezza rotonda per via Fonte Regina).

Tutto questo segue anche la diffida depositata ad inizio settimana in tribunale e firmata dai residenti del circondario di piazza Martiri, diffida che punta a far capire soprattutto al Caffè Grande Italia che "l'aria è cambiata" e che ci sono gli orari, i bar infatti, possono stare aperti fino a mezzanotte e non oltre per consentire ai cittadini tutti di poter godere a pieno del diritto alla propria casa, ai propri spazi e al sonno. Ovviamente i nuovi controlli di ieri sera non hanno fatto piacere a tutti e si sono immediatamente scatenati i primi commenti sui social. La volta scorsa fu trovata hashish, stavolta? Attendiamo, se ci sarà, il bollettino della Polizia.

Lunedi, 31 ottobre per festeggiare Halloween intanto, torna in funzione dopo lo stop forzato dovuto al Covid l'unico locale per i giovani in città, per poter ballare al chiuso (c'è anche Madre Natura al parco fluviale) e cioè l'Heaven Club a Villa Pavone in via Melozzi con la novità di poter prenotare anche un bus navetta che porti i giovani praticamente fuori la discoteca. Opening dopodomani con dj e tavoli prenotabili.

