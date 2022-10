CHE TEMPO FA? / SEGNI DI CEDIMENTO DELL'ALTA PRESSIONE. LA PERTUBAZIONE NUMERO UNO DEL MESE ENTRANTE ANCHE SE ATTENUATA POTREBBE ARRIVARE IL 2 NOVEMBRE CON LE PRIME PIOGGE A BAGNARE L'ITALIA SETTENTRIONALE E IL VERSANTE TIRRENICO 🌥🌦

Buongiorno amici, come avete letto nella precedente tendenza l'alta pressione continuerà a dominare sulla nostra Penisola almeno fino a martedì primo novembre mentre da ovest sembra farsi strada con molta fatica la prima pertubazione atlantica inserita nel letto delle correnti occidentali. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici mostrano finalmente l'indebolimento nell'area del mediterraneo del promontorio subtropicale monstre che sta ancora penalizzando il nostro territorio con temperature elevate per il periodo e accumuli di pioggia decisamente al di sotto delle medie mensili. Peccato che la prima pertubazione spinta ad est da correnti mediamente occidentali apporterà un peggioramento poco pronunciato sui nostri settori, tuttavia potrebbe intervenire una seconda pertubazione tra il 4/5 novembre con effetti ancora da valutare. Non è assolutamente escluso che queste due pertubazioni possano fungere da apripista a nuove e più intense incursioni nord atlantiche da ribaltare totalmente lo scenario barico attuale. In sintesi tempo stabile e soleggiato a parte le solite foschie o i primi banchi di nebbia fino al Ponte di tutti i Santi, in seguito cedimento dell'alta pressione, nuvolosità sempre più accentuata, dense foschie, nebbie e possibilità di qualche piovasco. Le temperature sono previste in generale flessione non prima del 2/3 novembre quando torneranno ad avvicinarsi alla media del periodo. Per adesso è tutto, non perdetevi i nuovi aggiornamenti e appuntamento a dopo con le previsioni del tempo per la giornata di domani