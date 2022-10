UN NUOVO ASILO NIDO A BASCIANO GRAZIE AI FONDI DEL PNRR

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’ammissione a finanziamento di due progetti finanziati dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), per la costruzione di un asilo nido e la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia, con lavori che inizieranno entro il 2023.

Con un primo finanziamento è prevista la costruzione di un nuovo asilo nido, che sarà a servizio delle famiglie nei pressi dell’uscita A24 della zona industriale di Zampitti di Basciano, in un terreno di proprietà del Comune, per un costo complessivo di 822.482 euro. Il nuovo servizio potrà ospitare fino a 34 bambini.

Un secondo finanziamento è relativo alla demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia, che sorgerà nell’attuale area con contributo di 2.184.000 euro e potrà ospitare fino a 65 bambini.

Commenta il Sindaco Alessandro Frattaroli “La notizia dell’ammissione a così importanti finanziamenti per complessivi 3 milioni di euro è storica per Basciano, permetterà di avviare un nuovo servizio importante come l’asilo nido ed un miglioramento del servizio per la scuola dell’infanzia.

I finanziamenti ci ripagano di anni di lavoro, programmazione e progettazioni, da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Tecnico in particolare”