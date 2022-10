GRAZIE AL VIGILE ECOLOGICO CALVARESE BONIFICATA DI ETERNIT UN'AREA PRIVATA A VILLA MOSCA

Il Comitato di Cittadini Amici di Villa Mosca ringrazia il Vigile ecologico Vincenzo Calvarese ed il Corpo dei Carabinieri Forestali per essersi prontamente attivati al fine di far bonificare un’area privata in cui erano presenti diverse lastre di eternit in Via Luigi Coppa Zuccari !!!