MUORE A TRENT’ANNI, IMPICCANDOSI NEL FONDACO, AVEVA DETTO AGLI AMICI “VADO UN ATTIMO A CASA”

Si è ucciso a trent’anni. Impiccandosi nel fondaco di casa sua. Juri Panetta era un ragazzo pieno di vita, nessuno a Cerchiara, dove viveva, riesce a spiegarsi cosa l’abbia spinto a prendere la decisione di togliersi la vita. Una notizia che ha sconvolto tutta la piccola frazione montana e portato immenso dolore nella famiglia, conosciuta anche per aver gestito un’avviata attività di panetteria. Sembra che soffrisse da tempo per la morte del padre, avvenuta qualche anno fa. Ieri sera, come faceva spesso, stava in piazza con gli amici quando, all’improvviso, ha detto che sarebbe andato un attimo a casa, ma non vedendolo tornare, gli amici sono andati a casa a cercarlo e hanno sfondato la porta del fondaco, perché Juri rispondeva. E l’hanno trovato. Ormai, non c’era più niente da fare, Juri era già morto.