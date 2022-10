E' MORTO DON TOMMASO PARROCO DI CANZANO, DOMANI I FUNERALI IN DUOMO

E' morto don Tommaso Cimini nel tardo pomeriggio di ieri a Teramo.

La camera mortuaria è stata allestita nella casa funeraria "Petrucci" di Teramo e i funerali saranno celebrati, domani, lunedì 31 ottobre alle ore 14.30, nella Basilica Cattedrale di Teramo.





Don Tommaso, originario di Colle Santa Maria, era nato il 7 marzo del 1933.

Appena ordinato sacerdote il 29 giugno del 1961, è stato Parroco di Poggio Valle, quindi a Cortino e poi per otto anni a Poggio Cono e Poggio San Vittorino. Infine è stato mandato a Canzano, dove è rimasto per più di 35 anni, lasciando in tutti un bel ricordo.

Negli ultimi tempi è stato amorevolmente accolto nelle famiglie dei nipoti Stefanino, Loretta, Marcellino ed Enrico.