ENNESIMO BLITZ DELLE FORZE DELL'ORDINE IERI SERA IN CENTRO (E' IL TERZO): CONTROLLATI TAVOLI E SEDIE DAVANTI AI BAR E SCATTANO LE SANZIONI. IL COMUNE METTERA' ORDINE UNA VOLTA PER TUTTE?

Nuovo blitz, ieri sera, poco prima della mezzanotte da parte delle forze dell'ordine in centro città. Dopo quello di una settimana fa e quello di venedi srra, il Questore ha dato un nuovo colpo alla movida "scomposta" a Teramo. Questa volta sono stati controllati i bar a ridosso di piazza Martiri ed in particolare l'attenzione è stata puntata sull'allargamento degli esercizi per tavoli e sedie. Sono scattate alcune sanzioni ed emessi provvedimenti amministrativi. Si spera anche che il Comune e il buon assessore Filipponi con l'ufficio commercio metta fine a tavoli e sedie in mezzo alla strada come accade da anni, nel rispetto del decoro di una città ch purtroppo continua a mancare.