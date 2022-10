L’INTERVENTO / DI COMUNE ACCORDO

La presenza di un Avvocatura all'interno dell'ente locale è stata sempre una questione spinosa.

Molto spesso questi uffici sono inoperosi e inadeguati al ruolo o, peggio, scavalcati da interessi di partito che spingono a foraggiare costosissimi studi legali esterni a l'ente, e per rendersi conto del peso, del costo di tale malaffare, perché di questo si tratta, basta guardare nei bilanci dei vari enti alla voce "consulenze legali".

L'Ufficio di Avvocatura è invece, se organizzato ad hoc, un presidio fondamentale a tutela degli interessi dell'ente locale quindi dei cittadini, dei contribuenti, nel caso specifico del Comune di Teramo, appunto perché interno all'ente e libero da interessi di partito e di parcella, che si paga anche quando soccombi in giudizio e spesso senza un preventivo accordo sulle spese di lite caricando sull'ente onorari ai massimi della tariffa, che potrebbe significare anche decine di migliaia di euro che l'ente avrebbe invece risparmiato avendo al suo interno già un ufficio legale alle proprie dipendenze cui, oltre allo stipendio tabellare, deve riconoscere una quota ridotta anche del 50% della parcella minima prevista per le professioni forensi, incentivo che prevede però tutta una serie di ulteriori limitazioni come, ad esempio, l'effettivo recupero da parte dell'ente, in caso di vittoria, di quanto stabilito dal giudice di merito sulla liquidazione delle spese legali (importante, sulla questione delle civiche avvocature, una recente sentenza del Tar Puglia, Lecce, Sez. II, Sentenza n. 622 del 15 giugno 2020); in più tale ufficio opera, nel caso dell'ente comunale, su specifico indirizzo del Sindaco.

Tutto questo per giunta avviene in totale spregio degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, che è una norma di legge nazionale ed europea.

Per essere ancora più chiari, ciò che denuncia il consigliere Franco Fracassa è che il Comune di Teramo oggi non ha più il proprio avvocato interno e questo peserà tantissimo sulle casse comunali quindi sulle tasche dei teramani.

Gli avvocati di Teramo e non solo, però, se allineati, avranno di che gioirne.

