DUE MURALES SULLE CABINE ENEL PER DIRE “NO” ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Lanciare un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne e, allo stesso tempo, rendere meno impattanti e riqualificare due strutture asettiche, “industriali”, trasformandole in una tela artistica di Street Art. È questo il doppio scopo del progetto “Trochildeae”, realizzato dall’artista Ivan Dimitri Pilogallo (in arte Gedo, già autore di diversi murales in Italia e a Teramo), promosso dall’Associazione Big Match e inserito all’interno di “Donne e Rinascita”. Iniziativa, quest’ultima, che vede la collaborazione con il Centro antiviolenza “La Fenice” e il Liceo Artistico “Delfico-Montauti” e che è finanziata dalla Fondazione Tercas.

La realizzazione di murales in città, infatti, ha attirato l’attenzione di e- distribuzione che ha valutato di inserire “Trochilideae” nel suo circuito nazionale per la riqualificazione di due cabine Enel presenti in città (una in via Fonte Regina e l’altra in frazione Scapriano).

Le opere di Pilogallo sono in fase di completamento e verranno inaugurate il prossimo 25 novembre in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” con un programma di iniziative che saranno rese note a breve.

Per l’allestimento delle opere sono risultati fondamentali gli interventi e il supporto dell’Amministrazione Comunale di Teramo e dell’Amministrazione Provinciale.

La realizzazione dei murales rappresenta l’ultima fase di un lungo progetto che ha avuto inizio già lo scorso anno. Il periodo dicembre/febbraio ha visto protagonista il Liceo artistico “Delfico-Montauti” con l’organizzazione di alcuni incontri formativi con le operatrici del Centro Antiviolenza della Provincia di Teramo, per coinvolgere gli studenti in un ciclo di lezioni sul tema della violenza.