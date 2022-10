VIDEO/ CARO LAMPADE VOTIVE A TERAMO, I CITTADINI PROTESTANO PER L'AUMENTO DI 70 CENTESIMI: MASTRILLI E BONADUCE: «LO HA DECISO IL COMUNE»

Esplode la protesta per l'aumento di 70 centesimi a lampada votiva a Teramo. Con un affidamento tramite appalto, la Teramo Ambiente ha riaffidato il servizio agli artigiani: Bonaduce e Mastrilli ma con una sorpesa: il Comune di Teramo ha ritoccato, quest'anno il prezzo applicando un aumento di 70 centesimi a lampadina e portando il costo da due euro dello scorso anno a 2,70 euro. La notizia non ha fatto piacere a molti cittadini che hanno chiamato certastampa protestando contro Comune e Teramo Ambiente. E gli effetti si sono subito fatti sentire come confermano Bonaduce e Mastrilli: «c'è stato già un calo del 30% degli acquisti». Una mossa intelligente quella del Comune di Teramo?

