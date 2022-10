GRAVE AL MAZZINI PARROCO FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Teramo, il 52 Massimilano De Simone, sacerdote, ferito da un colpo pistola mentre passeggiava in un boschetto. È in prognosi riservata. Tutto da chiarire l’episodio del ferimento del religioso, ex parroco di Navellj, nell’Aquilano, che stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, sarebbe stato colpito proprio a Navelli, in una frequentata area denominata boschetto Santucci, nella quale era solito andare a passeggiare per meditare. Le sue condizioni sono, come detto, gravi, ma i medici non ritengono che sia in pericolo di vita.





foto:archivio