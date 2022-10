VIDEO / MONUMENTO AL CEPPO, RIFONDAZIONE: "DIEGO DI BONAVENTURA FACCIA I NOMI E COGNOMI..."

"Il Presidente della Provincia di Teramo tiri fuori nomi e cognomi di coloro che polemizzerrebbero sullo stato di degrado del monumento al Ceppo senza metterci mai piede. Se si controreplica ad una polemica fondata, affatto personale bensì rivolta all'ente che ha realizzato quello stesso monumento precipitato nel degrado e nell'abbandono più assoluto, bisognerebbe almeno non dire il falso". Mirko De Berardinis, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, non ci sta e risponde a Diego Di Bonaventura. "Dall'intervista resavi dal Presidente, quindi, apprendiamo che l'assenza su alle commemorazioni per la battaglia di Bosco Mortese è stata motivata dalla coincidenza di plurimi impegni. Impegni che si protraggono, allora, da oltre due anni visto che puntualmente la Provincia è presente soltanto con il suo gonfalone", fa notare De Berardinis, sostenendo che ci sono date e commemorazioni di una rilevanza storica tale che non si possono ammettere assenze da parte di un ente come la Provincia. E la commemorazione della battaglia di Bosco Martese rientra tra queste. Evidentemente, Di Bonaventura ha ritenuto che bastasse inviare al Ceppo il gonfalone anzichè delegare un consigliere di maggioranza...e perchè no, anche un consigliere di minoranza. Intanto, l'Anpi aspetta da mesi e mesi e mesi che lo stesso Presidente si degni di rispondere alla mail in cui si chiedeva un incontro, dopo ben due rinvii.

