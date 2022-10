TERAMO AMBIENTE IN HOUSE, HABEMUS (FINALMENTE) IL PIANO INDUSTRIALE...CHE PARLA ABRUZZESE E NON PIU' MILANESE

Habemus il Piano Industriale della Teramo Ambiente in house providing. L'11 novembre prossimo, nel pomeriggio, si riunirà l'assemblea della TeAm per valutare la bozza del piano industriale così come confezionato dalla società abruzzese cui è stato affidato l'incarico, dopo che lo stesso è stato revocato alla famosa società di Milano cui inizialmente ci si era rivolti "perchè non ha soddisfatto quelle che erano le nostre indicazioni", commenta il presidente Sergio Saccomandi. La bozza del Piano industriale, dopo la valutazione dell'assemblea dovrà passare il riscontro puntuale del controllo analogo e tornare, successivamente, in assemblea per l'approvazione. Sarà la volta, poi, del Consiglio omunale dove approderà il Piano per discussione e approvazione definitiva. Il sindaco Gianguido D'Alberto garantisce "tempi velocissimi", non oltre la fine dell'anno. Questo Piano Industriale definiirà le attività della Teramo Ambiente in house per i primi sei-sette anni. I tempi di definizione dello stesso si sono allungati anche per via della revoca dell'incarico all'iniziale società di Milano individuata e il nuovo affidamento fatto alla società abruzzese.