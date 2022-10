HALLOWEEN AL CASTELLO DELLA MONICA? SICUREZZA DA FAR...PAURA

Lo diciamo a chiare lettere in premessa: l'idea di festeggiare Halloween al Castello della Monica è stata strepitosa. Bella idea, confermata dall'afflusso di tantissime persone e tanti tanti tanti bambini che hanno atteso l'apertura del cancellone fin da mezz'ora prima delle 17 e ancora adesso si incanalano su su, verso l'ingresso principale a fine scalinata. Ma oggi di bello c'è stata solo l'idea: tutto il resto, credeteci, per l'organizzazione a noi apparsa inadeguata e la scarsa sicurezza percepita, a nostro parere, è da cancellare. E sopratutto da non ripetere.

Ma siamo davvero sicuri che si possa organizzare una festa della portata di Halloween al Castello della Monica senza prevedere alcuna via di fuga per chi vi partecipa? E' mai possibile organizzare un evento simile senza prevedere una "corsia" d'accesso al Castello e una d'uscita, per agevolare il passaggio e il deflusso, soprattutto? E' mai possibile costringere, chi aveva già completato il giro, a scendere alla cieca, camminando presi per mano ai propri figli letteralmente in punta di piedi ed in bilico, uno davanti all'altro, tra un continuo "scusi", "permesso", "eh scusi, attenzione alla bambina eh...", e via così per tutta la discesa che dalla porta principale porta alla prima piazzola dove si è piazzata la band di FareArte? E' mai possibile mandare allo sbaraglio genitori con uno, due e magari tre figli al seguito che prima venivano spediti sull'area verde dove quest'estate si "aperitizzava", poi finivano nel Castello spesso senza il famoso foglio della caccia al tesoro (quindi, niente caccia e addio gioco per diversi bambini...) e poi, nel pieno caos di gente tra cui farsi posto per andare via, neanche il premio-caramelle uno riusciva a ritirare visto che era esattamente dalla parte opposta e per arrivarci ci si trovava davanti l'ennesimo muro di gente in fila?

E se qualcuno si fosse sentito male? E se, nel camminare in bilico facendosi largo malamente tra la gente, qualche bambino fosse caduto? La sicurezza deve essere ai massimi livelli se si organizza un evento così. E non accettiamo il "Non ci si aspettava tanta gente...", no, non lo accettiamo. Perchè si trattava dell'unico evento dedicato ad Halloween in centro a Teramo, per altro in una location strasponsorizzata e che oggi in molti volevano vedere per la prima volta. Quindi, l'afflusso di persone era prevedibile e la sicurezza doveva essere la priorità.

Già le sentiamo le voci dei commentatori social seriali che si preparano a scatenarsi al grido di "criticoni", "non vi va mai bene niente", "per una cosa che si fa a Teramo sapete solo denigrare".

Noi ci siamo stati al Castello della Monica, affascinati dalla location e incuriositi dalle attività che sarebbero state proposte ai bambini di ogni età. Ne scriviamo perchè c'eravamo e abbiamo vissuto tutto. Come le mamme che sono andate via, guardando il caos che si profilava all'orizzonte a fine scalinata d'ingresso e sopratutto dopo aver ascoltato le lamentele delle altre mamme "sopravvissute".

Bella l'idea, tutto il resto...davvero mostruoso.