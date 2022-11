VIDEO/ MISTER POMANTE TORNA A CASA E SI DICE SODDISFATTO PER LA VITTORIA MA ABBIAMO DAVANTI ANCORA 19 PARTITE»

Mister Pomante nel dopo partita torna a Pineto, la sua seconda casa e rilascia dichiarazioni alla stampa: «Abbaimo sofferto la pressione degli avversari anche con il Casoli che è ultimo in classifica. Mancano ancora 19 partite, siamo all'ottava e c'è tanto da lavorare. E la Turris? «Sta facendo bene ma ora dobiamo pensare a noi. L'obiettivo è ora il Favale, una squadra che sta facendo bene». E sull'ingresso di Di Gicomo, Pomante risponde che: «ha dato la qualità nella partita di oggi, Speranza invece ha bisogno di riposo».

Ikramellah autore oggi di un gol dichiara: «Sono contento per il gol, mi sto trovando molto bene a Teramo grazie ai tifosi che ci amano, questo gol lo dedico alla mia famiglia. Noi non pensiamo alla Turris ma a noi stessi. Gli obiettivi arriveranno con il tempo. Domenica si cercherà di portare il risultato a casa. il ds D'Ercole appena mi ha chiamato ho risposto subito di si, per me è una opportunità importante per la mia carriera»

