ROSETO/ L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL LAVORO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE: PUBBLICATO L’AVVISO

Un modello che funziona, che ha dimostrato di essere efficace anche durante la scorsa estate e che l’Amministrazione Comunale di Roseto ha deciso di riproporre per il Cartellone degli eventi natalizi per il periodo che va dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Si tratta della coprogrammazione tra associazioni ed Ente Pubblico per l’organizzazione delle manifestazioni natalizie, le cui linee guida e il cui avviso sono stati approvati dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Mario Nugnes attraverso la Delibera numero 349 del 31 ottobre 2022.

In sostanza, ricalcando e migliorando quanto fatto per alcune manifestazioni che hanno animato l’estate rosetana riscuotendo grande successo, l’Amministrazione punta a coinvolgere e supportare società, associazioni e privati nell’organizzazione di eventi. Per questo ha ritenuto opportuno attivare “una procedura ad evidenza pubblica per la raccolta di proposte al fine di favorire la massima partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e garantire una selezione di proposte idonee, coordinate e compatibili con le finalità dell’Ente”.

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione comunale rientrano, infatti, la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, eventi e appuntamenti di promozione e valorizzazione del territorio anche attraverso la collaborazione, il sostegno e il raccordo con l’associazionismo del territorio.

L’assessorato al Turismo, guidato dall’Assessore Lorena Mastrilli, intende reperire ed esaminare proposte da inserire nel programma di iniziative e realizzazione di eventi che siano in grado di promuovere la diffusione della cultura artistica, teatrale e musicale, da offrire ai cittadini come momenti di incontro e condivisione verso temi di carattere solidale, culturale e religioso, da realizzare nel periodo natalizio.

Sono tanti, inoltre, gli ambiti previsti per la coprogrammazione. Secondo quanto riportato dalla Delibera, le attività e i progetti oggetto di promozione turistico/culturale devono essere riconducibili ai seguenti ambiti espressivi di intervento: Il Natale in tutte le sue caratteristiche; Concerti, rassegne o attività artistiche a carattere musicale e teatrale e mirati alla valorizzazione della tradizione popolare del Natale; Eventi di animazione con contenuti di valorizzazione delle tradizioni Natalizie, in particolare rivolti ai bambini; Tradizione e cultura del presepio; Mercatini natalizi; Eventi sportivi a tema; Laboratori e letture volte alla riscoperta della magia del Natale.



“Ci stiamo adoperando per organizzare, nel periodo che va dall’8 dicembre al 6 gennaio, iniziative che servano a creare momenti di animazione e cultura per tutti, con particolare riguardo a giovani e bambini. Manifestazioni che puntino anche all’inclusione nei confronti dei diversamente abili e che permetteranno a tutti di divertirsi in sicurezza – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore Lorena Mastrilli - L’obiettivo è quello di valorizzare gli spazi cittadini e incrementare la presenza turistica coinvolgendo l’intera città di Roseto nel clima delle prossime festività, organizzando eventi volti alla promozione delle tradizioni civili e religiose tipiche delle festività natalizie e alla promozione della vita sociale della comunità. Anche per favorire il commercio cittadino. Ci piace ricordare, ovviamente, che l’associazionismo locale ha sempre assicurato il proprio contributo alla programmazione delle iniziative socio/culturali e di rilievo turistico e che, la coprogrammazione, punta a far crescere questo rapporto virtuoso e proficuo per tutta la nostra comunità. L’idea, inoltre, mira a rafforzare rapporto di collaborazione quotidiana tra Ente, commercianti e imprenditori rosetani. Anche a loro, e alle loro associazioni, vogliamo rivolgerci direttamente per invitarli a partecipare all’avviso e a lavorare “in rete” per il bene di Roseto”.



L’avviso, rivolto a imprenditori singoli o associati, fondazioni, associazioni e cooperative sociali, è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune e sul Sito nella sezione “Amministrazione Trasparente” e scade alle ore 13 del prossimo 11 novembre.