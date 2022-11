NUOVI PALI, LUCI AL LED E (FINALMENTE) ARRIVA LA FOGNATURA PER LE AZIENDE DI VILLA ZACCHEO

Pali dell'illuminazione pubblica, nuove luci al LED e rifacimento del manto stradale e fognatura per tutta l'area industriale di Villa Zaccheo. Inizieranno domani, 3 novembre, gli interventi previsti per dotare di più servizi una delle aree industriali più nutrite della provincia di Teramo e che vanta presenza importanti, con aziende leader a livello nazionale ed internazionale per l'indotto dell'Automotive abruzzese e non solo. La comunicazione ufficiale d'avvio degli interventi è arrivata direttamente via mail dal presidente dell'Arap, Giuseppe Savini, che ha di fatto dato seguito a quanto aveva annunciato nel corso della tavola rotonda promossa sull'Automotive dalle segreterie provinciali di Cisl e Cgil a inizio ottobre, cui hanno preso parte, tra gli altri, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Teramo e i massimi vertici di Confindustria. Domani si partirà con "l'installazione dei pali dell'illuminazione pubblica lungo il tratto che va dalla rotonda d'ingresso all'area industriale fino alla sede della Purem e poi lungo la derivazione che arriva alla rotatoria dove insistono i due stabilimenti della PCM", fa sapere via mail alle aziende l'Arap. Nuovi pali, da un lato, per illuminare la zona rimasta al buio per anni come denunciato più volte da lavoratori e rappresentanti sindacali, e la sostituzione delle luci esistenti con luci al LED, dall'altro. I lavori, fa sapere sempre Savini,si concluderanno nel giro di poche settimane. Oltre alla posa in opera della fibra già fatta, si attendono ora i finanziamenti FSC per il rifacimento completo del manto stradale e dei sottoservizi, ossia quella fognatura latitante in zona e che comporta, per le aziende presenti, l'esborso di migliaia e migliaia di euro/mese per lo smaltimento.