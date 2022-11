CHE TEMPO FA? / PREPARIAMOCI "L'ESTATE" STA PER FINIRE...

Ancora qualche piccola incertezza sull'esatta posizione del centro di bassa pressione che nella giornata di sabato caratterizzerà il tempo su gran parte del medio adriatico tuttavia, i centri di calcolo non lasciano dubbi sul crollo improvviso del dominio anticiclonico. Venerdì un'insidiosa saccatura nord atlantica farà il suo ingresso nel bacino centrale del mediterraneo scavando una profonda depressione sul medio tirreno in viaggio verso lo ionio. Peggioramento quindi atteso già dalla giornata di venerdì con venti in rinforzo tra scirocco e libeccio e prime piogge specie lungo la dorsale appenninica. Seguirà un momentaneo miglioramento. Sabato le correnti ruoteranno da mare " levante" favorendo lo sviluppo di un'insidiosa ritornante carica di piogge e visto le temperature attese in sensibile diminuzione rispetto ai valori attuali, di neve lungo la fascia appenninica a partire dai 1700/1800mt localmente anche a quote più basse. Le regioni maggiormente esposte al peggioramento saranno Abruzzo e Molise dove sono attesi accumuli oltre i 50mm di pioggia entro la giornata di domenica. Particolare attenzione anche ai venti inizialmente forti sciroccali e successivamente da grecale, mari molto mossi localmente agitati con mareggiate lungo le coste. Da domenica generale attenuazione della fase di maltempo visto lo spostamento del centro di bassa pressione dallo Ionio verso la Grecia. Per il momento è tutto, seguiranno nuovi aggiornamenti per maggiori dettagli. A questa sera con le previsioni per la giornata di domani