PRECIPITA DA UN TETTO DI UN CAPANNONE, MUORE TERAMANO DI 41 ANNI

Infortunio mortale sul lavoro a Setteville, quartiere di Guidonia Montecelio, dove un operaio, Ottorino Pacca 41 anni di Tortoreto, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone (altezza di circa sette metri) dove erano in corso dei lavori di manutenzione. E' accaduto, in via Antonio Fogazzaro, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, in seguito a una segnalazione, e il personale dell’Asl Roma 5. Ottorino Pacca, figlio dell’imprenditore Mario e vicepresidente della squadra di calcio Setteville CaseRosse, lascia una moglie e tre figli piccoli. In lutto la comunità per una persona stimata e apprezzata da tutti.

Pacca era nato e cresciuto a Case Rosse, da qualche anno si era trasferito con la famiglia a Tortoreto. Aveva acquistato una casa nella cittadina rivierasca. Affiancava il padre Mario nella gestione dell'azienda edile di famiglia e aveva dei cantieri aperti anche nel teramano. Il 41enne lascia la moglie e tre figli piccoli.